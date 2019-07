I Magic Queen al chiaro di luna

Giovedì 18 luglio, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, serata dedicata al rock con la musica dei celebri Queen, riproposti per la prima volta all’Antico Porto di Classe dalla tribute band Magic Queen.

Sulla scia del successo del film campione di incassi Bohemian Rhapsody, la musica della storica band inglese ha avuto un rinnovato momento di gloria, che i Magic Queen raccontano dagli esordi fino alla scomparsa del cantate Freddie Mercury.

Il gruppo forlivese, apparso sulle scene nel 2002 ed oggi attivo con eventi live su tutto il territorio nazionale, è guidato dalla voce di Alessandro Stucchi, accompagnato dai cori e dalla chitarra di Stefano Ragazzini, dai cori e dal basso di Alberto Fragorzi e dalla batteria di Luca Villa. Per la serata propongono uno show tutto nuovo, con strumentazioni, scenografie, luci e costumi di scena estremamente fedeli agli originali.

Tariffa: €7 (ingresso + concerto)

Alle ore 19 è proposta una visita guidata alla scoperta del sito archeologico, in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo per scoprire come funzionava il porto con i suoi magazzini, dove venivano stoccate le merci e chi le accompagnava.

In attesa dell’inizio del concerto, si può ingannare l’attesa degustando hamburger di Mora romagnola, di pesce o vegetariani accompagnati da patatine, dolci fatti in casa e birra alla spina preparati dal food truck Mama Ely - Soul Kitchen.

Tariffe: € 7 (ingresso + visita guidata); € 9 (ingresso + visita guidata + concerto).