La sinfonia di Mozart con l'orchestra della Cappella Musicale

Domenica 23 giugno, alle 19.30, i solisti e l'orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna, si esibiscono per il concerto di giugno della rassegna Musica&Spirito.

Un’occasione speciale per ascoltare la Sinfonia Concertante di Mozart KV297/b, che costituisce il pezzo forte della serata. Particolare rilievo è stato dato alla sezione degli strumenti a fiato con i musicisti Luigi Lidonnici all’oboe, Agide Brunelli al clarinetto, Simone Cinque al corno e Franco Perfetti al fagotto. Alle 19.30 la Basilica di San Francesco risuonerà delle note di Bach, Haendel, Vivaldi (solisti i soprani Elisa Stinchi e Annarita Venieri e il contralto Carla Milani) e dell’emozionante Sinfonia Concertante del genio di Salisburgo, per un'ora di ascolto a ingresso libero. "Abbiamo deciso di preparare, per questo appuntamento" – sono le parole di Giuliano Amadei – "una delle celebri Sinfonie Concertanti di Mozart. Si tratta di un omaggio a questo grande compositore e un modo per offrire al pubblico esecuzioni diverse, ma sempre raffinate. Il nostro percorso che parte dalla musica barocca intende guidare gli ascoltatori alla scoperta di un mondo ricco di tesori nascosti. La riflessione musicale, inserita nel magnifico contesto della Basilica di San Francesco, diventa anche spirituale: la cosiddetta kirchenmusik, quando si esprime nel luogo per il quale era stata pensata, aumenta la potenza evocativa."

Ingresso libero.