Domenica 28 aprile alle 20.30 le ex Pescherie della Rocca di Lugo, in piazza Garibaldi, ospitano il secondo appuntamento con la rassegna musicale “Col canto. Gli strumenti e la voce in concerto nei luoghi d’arte”. È infatti in programma il concerto dedicato al bel canto “Flauti all’opera” con Le Petit Orgue Flutensemble e il soprano Rui Hoshina.

L’Ensemble di flauti Le Petit Orgue è formato da esecutori di area lughese, accomunati dalla curiosità per la reinvenzione timbrica di repertori classici. L’Ensemble si è già esibito in concerto presso teatri e chiese del territorio. Rui Hoshina è nata a Tokyo e si è diplomata presso la “Tokyo National University of the Arts”. Ha frequentato il corso di alta formazione “Opera Academy of Suntory-Hall” presso la Suntory-Hall a Tokyo. Ha iniziato il suo percorso in Italia nel conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, dove attualmente frequenta l’ultimo anno del corso biennale di canto lirico. L’Ensemble Le Petit Orgue è composto da Chiara Pavesi (flauto, flauto piccolo), Giacomo Strocchi (flauto, flauto piccolo), Ilaria Bertini (flauto), Angela Dau (flauto), Matteo Ascari (flauto), Giorgio Lana (flauto), Giacomo Baroncini (flauto), Carlo Margotti (flauto contralto), Elia Guglielmo (flauto basso) e Domenico Banzola (flauto basso).

L’ingresso è a offerta libera. La rassegna “Col Canto” propone la valorizzazione artistico-culturale degli edifici lughesi attraverso tre concerti, in programma a Lugo fino al 12 maggio. La rassegna è organizzata dall’ensemble Le Petite Orgue con il patrocinio del Comune di Lugo.