I Ponzio Pilates si scatenano con il nuovo disco “Sukate”

Sabato 18 maggio, alle 21.30, al CISIM di Lido Adriano ha luogo la presentazione in anteprima nazionale del disco della band Ponzio Pilates “Sukate”, edito per l’etichetta romagnola Brutture Moderne.

Sukate è nato per caso, o forse spontaneamente, di certo come necessità di riascoltarsi in un momento di cambiamento più o meno inconscio. "Abbiamo deciso di prenderci il nostro tempo in un posto fuori dal mondo, alle Case del Vento, in una villa perduta nella romagna bucolica. - racconta la band - Alla fine delle registrazioni abbiamo capito che quella che era nata come una prova, era poi uscita come una riformulazione della nostre canzoni, che spesso non avendo strutture rigide si prestano molto all’improvvisazione e alla dilatazione durante i live, in una forma invece più essenziale e cristallizzata, ma al contempo ancora vibrante e fluida come dal vivo".

Contributo soci a partire da 5 euro con tessera AICS 2018/19.