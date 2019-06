Tornano in Romagna i Puddle of Mudd

I giganti dell'alternative metal arrivano in Romagna: sono gli americani Puddle of Mudd che, sabato 15 giugno, giungono in concerto al Rock Planet di Pinarella.

I Puddle of Mudd esplodono nel 2002 con il singolo monstre Blurry, il brano più suonato in assoluto dalle radio rock americane in quell’anno, e hanno continuato in seguito a macinare successi, collezionando dischi d’oro con gli album Come Clean, Famous e Life on Display. Psycho, il singolo che ha lanciato Famous, si è guadagnato il titolo di Billboard's No. 1 Mainstream Rock Song nell'anno di uscita.



Dopo l'ultima fatica discografica Volume 4: Songs in the Key of Love & Hate (2009), la band ha ritrovato il proprio equilibrio e la giusta carica per fare nuova musica: Wes Scantlin e compagni stanno finalmente registrando infatti il prossimo disco.

In apertura i Klogr.

Ingresso: 25€ + diritti di prevendita