Il trip avvolgente di garage e psichedelia degli Evil Knievel

Venerdì 29 marzo, ore 22.00, al Circolo Abajur di Ravenna si tiene il concerto degli Evil Knievel, apre la serata lo show acustico di Pip Carter Lighter Maker.

Evil Knievel sono psichedelia e garage mescolati in un trip avvolgente, niente ansie né pensieri, suoni energici per liberare le menti. Nascono nel gennaio 2017, Cocco, voce e chitarra (Smokers e Coco & the Lighters) trova il supporto della band per realizzare i propri brani, ecco il resto degli Knievel: Marco Falavigna alla batteria (SMASH), Luca Camellini (The Smokers) al basso, Riccardo Rossi (Threelakes and the flatland eagles) alla chitarra solista, Daniele Rossi (Gazebo Penguins, Maria Antonietta) chitarra, tastiere.

L’album di esordio autoprodotto è stato realizzato all'Outside Inside Studio, sotto la regia di Matt Bordin nella primavera del 2018. Veri, credibili, suoni potenti e grandi arrangiamenti per canzoni che dal vivo mantengono la stessa carica esplosiva del disco.

Ingresso riservato ai soci Aics. Tesseramento annuale: 8 euro