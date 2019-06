Trent'anni di Ravenna Festival: grande apertura con Riccardo Muti e Maurizio Pollini

Naviga “Per l’alto mare aperto” Ravenna Festival 2019 che mercoledì 5 giugno, ore 21, inaugura la sua trentesima edizione con un concerto davvero speciale. Protagonisti di questa serata Riccardo Muti e Maurizio Pollini.

Libertà e rigore, vivida fantasia e studio inflessibile convivono nella personalità di questi due grandi artisti. Il maestro Riccardo Muti sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Maurizio Pollini al pianoforte.

Insomma, una serata che si profila come un incontro di giganti, che si esprime nel segno di Mozart: con il Concerto per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore KV449 e con il Concerto per pianoforte e orchestra in re minore KV466. Incorniciati dalla sola orchestra con l’Ouverture da concerto op. 27 di Mendelssohn, Meeresstille und glückliche Fahrt (“Calma di mare e viaggio felice”) e, in chiusura, con l’intramontabile Boléro di Maurice Ravel.

Se trent’anni fa fu proprio il maestro Muti a segnare l’inizio della prima edizione di Ravenna Festival – era il primo luglio 1990, sotto la sua bacchetta alla Rocca Brancaleone sedevano i Filarmonici della Scala, in programma anche allora Mozart -, anche Maurizio Pollini è stato più volte ospite del Festival soprattutto nelle prime edizioni, e sempre solo, in recital: ben tre volte nei primi anni Novanta e poi ancora nel 2004. E, seppure seguendo repertori, tempi e inclinazioni diversi, i due musicisti, pressoché coetanei, hanno più volte intrecciato i loro destini musicali: la prima volta nel lontano 1971, con i Berliner Philharmoniker, poi con l’orchestra scaligera e ancora, in anni più recenti, con la Chicago Symphony Orchestra.

