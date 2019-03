Le esplorazioni sonore del Mothra Trio

Sabato 23 marzo, 21.30, il Mama's club ospita il live del Mothra Trio.

Mothra Trio è una gigantesca falena, la mostruosa divinità della pace del cinema giapponese, comparsa sugli schermi nel 1961. Rivela i suoi devastanti poteri solo quando il suo ambiente viene violato o quando il suo amico/nemico Godzilla diventa malvagio. Le sue ali, immagine di leggerezza intangibile, si mutano in armi letali con cui da origine a uragani.

Una falena come simbolo di fragilità che può sprigionare una forza incontenibile: abbiamo voluto leggere questi elementi dentro ad un suono in continua trasformazione che, attraverso l’ascolto reciproco e l’improvvisazione, può essere delicata e introspettiva ma anche furiosa e liberatoria.

I tre musicisti sono uniti da approcci musicali extraeuropei, insieme esplorano il territorio elettroacustico estendendo le possibilità sonore dei propri strumenti con effetti, loop ed elettronica dal vivo. Nel 2017, mentre esce il secondo lavoro discografico "The MothraTapes" per l'etichetta Vintage Vinyl HK (Hong Kong/Japan), il trio MothraTrio è impegnato nel tour teatrale di "Lettere a Nour", di Rachid Benzine, con Franco Branciaroli e Marina Occhionero, per la regia di Giorgio Sangati e la produzione di ERT.

Ingresso 12 euro.