Nuova tappa di Ingranggi Festival con il live dei Segreti

Venerdì 3 maggio la terza tappa di Ingranaggi Festival arriva a Massa Lombarda, presso la Wasp, in via Castelletto 104/106. Per l’occasione si esibiscono i Segreti, una band pop italiana nata a Parma nel 2013, formata da Angelo Zanoletti (voce, tastiera e synth), Emanuele Santona (basso) e Filippo Arganini (batteria). A fine 2015 il gruppo ha autoprodotto in acustico il primo omonimo EP e nei due anni successivi hanno aperto i concerti di alcuni degli artisti di riferimento della scena indie italiana come L’officina della camomilla, Selton, Giorgio Poi e La Rappresentante di Lista. Il concerto si svolge anche in caso di maltempo.

A fare da cornice alla serata ci sarà la mostra fotografica a cura di Cecilia Murcia, Roberta Casadei, Valentina Levrini, Matteo Cavine, Matteo Cicinelli, Nicola Baldazzi e Valerio Visani, con le illustrazioni di Marco nascosi e gli allestimenti di Andy Nalloyd. Al termine del concerto prosegue la musica con il Dj set di Connecting Dots.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e iniziano alle 19. Per ulteriori informazioni, seguire la pagina Facebook “Ingranaggi festival” o la pagina Instagram “Radiowebsonora”.

“Ingranaggi musicali” è un progetto di promozione della cultura d'impresa alle giovani generazioni ed è realizzato dal Servizio interarea educativo, sociale e giovani dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e da Radio Sonora, con il supporto delle Attività economiche dell'Unione e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.