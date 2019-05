Il grintoso duo degli Skinny Milk

Lunedì 6 maggio, ore 21, al Bronson Cafè giungono gli Skinny Milk un heavy duo con base a Brighton. Basso e batteria, suoni distorti, riff carnosi e tanta grinta per un set tra psichedelia e festa.

I piedi del duo Skinny Milk di Brighton non hanno praticamente mai toccato il suolo da quando si sono formati nel gennaio del 2016. Anche se Johnny Hart (basso / voce) e Tim Cox (batteria) hanno suonato in gruppi più grandi prima (The Vril, The 85’s e i Two Finger Salute, tutte band punk), con una serie di pedali FX e alcuni drumming knockout. Gli Skinny Milk creano melodie catartiche che raggiungono facilmente il volume di chitarre molto più potenti. Nel 2018 Johnny e Tim si sono uniti alla band della Castleface Records Male Gaze, come supporto al tour degli Thee Oh Sees.

Ingresso libero.