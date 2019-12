Energia e dinamica sul palco con il soul della Upside Band

Venerdì 6 dicembre, alle 21,30, arriva sul palco del Mama's Club la Upside Band, un trio formato da Linda Guerrini, Fabio Somma e Antonio Lidonnici.

Il soul è la musica dell’anima e fare soul significa immergersi in una dimensione intima e viscerale, ricca di colori, sfumature e energia. Il soul non si suona. Si vive, si sente, si trasmette come un racconto a chi ascolta.

La Upside Band, trio soul ravennate, porta con sè il bagaglio delle grandi voci della black music di ieri e di oggi, in uno spettacolo dinamico e coinvolgente che passa dal blues all’R&B, dai ritmi funky alla dance, da Ray Charles, James Brown a Tina Turner e Chaka Khan.

Ingresso 10 euro.