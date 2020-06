"Classe al chiaro di luna", ben 36 spettacoli nel nuovo palco del Museo Classis

Sono aperte da mercoledì 17 giugno le prevendite per gli spettacoli della rassegna estiva "Classe al chiaro di luna", che quest’anno si svolge per la prima volta nello splendido scenario del Museo Classis Ravenna, ultimo tassello del Parco Archeologico di Classe.

Dal 30 giugno al 28 agosto sono in programma ben 36 eventi, che la Fondazione RavennAntica ha realizzato grazie alla disponibilità di alcune delle più importanti realtà culturali del nostro territorio.

Si spazia dalla musica alla letteratura, dal teatro comico a quello per bambini, per offrire un modo nuovo ed originale di vivere il museo e trascorrere serate all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Sergio Fioravanti, Direttore di RavennAntica, dichiara: “in questo periodo così difficile e pesante per tutti, il nostro obiettivo è quello di realizzare un’arena sicura e protetta, per offrire momenti di spettacolo e svago di cui c’è un gran bisogno. La presentazione ufficiale della rassegna è prevista la prossima settimana, direttamente sul palco che ospiterà gli eventi, dove tutti i protagonisti di questa avventura, che ringrazio fin d’ora, illustreranno le proprie iniziative”.

Per le prevendite degli spettacoli collegarsi al sito www.classealchiarodiluna.it e selezionare l'evento a cui si vuol partecipare: si verrà subito reindirizzati al sito della biglietteria online per terminare l'acquisto.

Gli eventi

La grande inaugurazione del nuovo palco è affidato a Paolo Fresu e Petra Magoni con uno straordinario omaggio a Doris Day (30 giugno), per poi proseguire con la musica rock degli U2 suonata live dalla tribute band Underskin (2 luglio). Spazio anche agli spettacoli di burattini che approdano nella nuova arena a partire dal 5 luglio.

Grandi tributi in arrivo con i concerti del Faber' Social Club in omaggio a De André (7 luglio), i Magic Queen (9 luglio) i Like Black Holes con l'omaggio ai Pink Floyd (16 luglio) e poi tanti altri appuntamenti. Spazio anche ai cantautori italiani con le date di Dente e Bugo, mentre il Concerto per Sant'Apollinare a opera della Young Musicians European Orchestra mette in musica Le stagioni di Vivaldi (25 luglio).