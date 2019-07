Spiagge Soul: Silver Combo, New York Ska Jazz Ensemble e marching band

Sabato 20 luglio la rassegna Spiagge Soul 2019 propone una serata ricca di musica live.

Si comincia alle 18.00 al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna con la Soul Brass Band (USA), la formazione di New Orleans ormai ospite fissa della rassegna ravennate.

Ci si sposta nel Parco pubblico di Punta Marina alle 21.30 per la New Orleans Street Parade (USA) con la Soul Brass Band che si trasforma in marching band.

Alle 21.30 appuntamento al Bacino Pescherecci di Marina con The Silver Combo (UK/ITA), una band Rock’n’Roll/Rhythm and blues che propone la freschezza e l’entusiasmo degli anni Cinquanta e primi Sessanta espressi dalla musica americana ed inglese.

Finale di serata alle 22.00 al Bagno Oasi di Marina con il New York Ska Jazz Ensemble (USA), un progetto creativo dallo stile unico, nato nel 1994. Il New York Ska-Jazz Ensemble è una di quelle geniali e instancabili formazioni che vanno sempre oltre gli schemi, e che non bisogna perdere l’occasione di vedere dal vivo. Un insieme di musicisti eterogenei che ha all’attivo dieci cd e tour mondiali che hanno toccato Europa, Canada, USA e Sud America.

Tutti i concerti sono gratuiti.