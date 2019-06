Il festival "Strade Blu" prende il via con il cantautore inglese Ben Ottewell

Prende il via i 1° luglio alle 21.30 al Museo Carlo Zauli di Faenza, la 18esima edizione di Strade Blu – Folk & dintorni. Ormai un festival istituzionale del territorio che torna con un cartellone di qualità recitando il sottotitolo “La luna del raccolto” in omaggio ai 50 anni dall’allunaggio.

“Strade Blu indica la luna. E non guarda il dito. Come a dire: fare musica in provincia, cercare gli spazi e gli interlocutori per fare certe cose, è uno sport di resistenza, non uno scatto. Bisogna allenare il respiro e le gambe, che ogni volta è un foglio bianco da scrivere. E un perché' da trovare. – spiega il direttore artistico di Strade Blu Antonio Gramentieri - Quest'anno arriviamo molto lunghi sul calendario, un po' come l'estate, ma l'importante è esserci. Quella che è uscita credo sia una buona stagione di concerti, centrata sugli interpreti e sulle canzoni, sul suono e su quel modo che piace a noi di stare sul crinale fra tradizione e futuro. Ci sono cantautori che ci sono sempre piaciuti, c’è del blues come si deve, ci sono le tradizioni del rock, del folk e della soundtrack che guardano avanti, c’è un po' dell'Italia che ci piace, quella che guarda oltre la provincia e oltre il confine. Quasi tutto a ingresso gratuito, quasi tutto in posti da scoprire, fuori dalle mappe tradizionali della musica dal vivo, cercando sempre compagni di strada più che partner commerciali”.

Il programma si sviluppa in Romagna, fino a settembre, con musicisti come Xilorius White, Theo Teardo, Vanessa Petters, Davide Bromberg Band, Shilpa Ray ,Ilaria Graziana & Francesco Forni, Pippo Guarnera e Vince Vallicelli.

Si comincia il 1 luglio a Faenza, al Museo Carlo Zauli (via della Croce 6), con Ben Ottewell. Il cantautore inglese, molto conosciuto per essere fondatore e cantante dei Gomez, si esibisce in solo chitarra e voce in una performance che esalta al massimo le sue qualità vocali di baritono e il suo virtuosismo ritmico alle sei corde. Autore di tre dischi in sei anni per la ATO Records, Ottewell presenta in parte il suo ultimo lavoro “A Man Apart”, considerato tra i suoi dischi più maturi, e alcuni immancabili pezzi dei Gomez. Ingresso gratuito.