Oltre i confini dello swing con il duo Tyke

Il duo TYke sarà protagonista sabato 6 aprile alle 21 di un nuovo appuntamento musicale a Bottega Matteotti di Bagnacavallo, nell’ambito della rassegna promossa dall’associazione Controsenso.

Enrico Giorgi a fiati ed elettroniche e Gabriele Naldoni al contrabbasso proporranno brani originali da loro composti, esplorando molti generi fra cui il tango, il blues e musiche etniche.

Giorgi e Naldoni sono due musicisti accomunati dalla passione per il jazz, in particolare lo swing, stile che hanno suonato insieme in vari gruppi e che ripropongono anche in questa formazione minimale.

Ingresso a offerta libera.

La rassegna proseguirà venerdì 12 aprile alle 21 con La vaga novella – secondo tempo, cortometraggi anni Sessanta del Club Cine Foto Amatori bagnacavallese. Introdurrà alla proiezione Mario Maginot Mazzotti. Parteciperanno Arturo e Gianni Parmiani.