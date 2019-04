Neo psichedelia sul palco con Trans Van Santos

Giovedi 25 aprile, ore 21.45, il Moog di Ravenna ospita il live di Trans Van Santos (Usa) il nuovo progetto neo psichedelico di Mark Matos.

Mark Matos ha condiviso progetti musicali con musicisti che suonano nei Dead Meadow, Brian Jonestown Massacre, Patti Smith, Iggy And The Stooges, Dr Dog, American Music Club e Howie Gelb.

Ha pubblicato l'ultimo album sotto l'etichetta di Jason Simon dei Dead Meadow (Takkeli-Li Records) e supportato i Dead Meadow nel loro ultimo tour europeo.

Nel frattempo ha composto pure la colonna sonora per un film di James Franco.

Arriva in tour in Italia in solo per presentare il suo ultimo album.

Ingresso libero