L'intenso racconto musicale di Trevor Gordon Hall e Luca Francioso

Al Cinema Teatro Europa di Faenza si prepara un concerto di grande livello: lunedì 23 settembre, alle 21.00, salgono sul palco Luca Francioso e Trevor Gordon Hall.

Luca Francioso (Italia), ha vissuto dapprima in Calabria e poi a Padova, dove vive. Da diversi anni molto amato e apprezzato a Faenza, è sempre capace di trasformare e restituirci in musica ogni genere di storia, con la naturalezza di chi non pone confini alla propria proposta artistica. Questa volta sul palco con il suo nuovo album "Bausatz" dalle mille sonorità per un nuovo intenso racconto musicale. E in questa assenza di confini si innesta la proposta di Trevor Gordon Hall (USA) , tra i migliori chitarristi acustici a livello mondiale, che saprà regalare ritmi incalzanti e delicate melodie grazie alla sua vena compositiva particolarmente fertile. Applaudito in tutto il mondo, Trevor arriva sul palco del Teatro Cinema Europa per abbracciare e condividere con l'amico Luca una serata di storie, chitarra e musica, rigorosamente originale, tratta dalle migliori produzioni dei due chitarristi acustici.

Ingresso: interi 7 euro, ridotto 5 euro.