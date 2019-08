Le magiche atmosfere della Belle Époque con il trio Gajè Gipsy Swing

Giovedì 8 agosto il Bagnacavallo Festival si sposta a Villanova, dove nel Giardino di casa Brunetti-Morigi verrà proposto alle 21.30 il concerto del trio Gajè Gipsy Swing.

Il trio, formato da Francesco Giacalone (clarinetto), Alessandro De Lorenzi (chitarra) e Francesco Cervellati (contrabbasso), immerge il pubblico nelle magiche atmosfere della Francia della Belle Époque e dei cabaret facendo ascoltare il grande swing degli anni Trenta e le composizioni dei musicisti gitani vissuti nella poetica Parigi di quegli anni.

Il Giardino di casa Brunetti-Morigi è in via Petrarca 30.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il circolo Arci Casablanca, sempre a Villanova di Bagnacavallo, in via della Chiesa 2.

L’appuntamento successivo è in programma martedì 20 agosto, alle 21.30 nella piazzetta del Carmine di Bagnacavallo, con i burattini di Sandra Pagliarani.

Il festival vede poi altri tre appuntamenti fino al 29 agosto.

L’ingresso a tutte le serate è a offerta libera.