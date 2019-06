Vespri a San Vitale, l'omaggio a Palestrina del LiberaVox Ensemble

Giovanni Pierluigi da Palestrina è oggetto di un doppio omaggio all’interno di Ravenna Festival, con il gruppo vocale LiberaVox diretto da Luigi Taglioni e impegnato prima ai Vespri a San Vitale nell’appuntamento unico di sabato 8 giugno Domus supra petram, naturalmente alle 19, e poi nella liturgia di domenica 9 giugno, alle 10.30 di nuovo nella Basilica di San Vitale: due preziose occasioni per riscoprire il suono palestriniano, prodigiosa sintesi di un periodo artistico e musicale di grande ricchezza.

Lo salutano come “principe della musica” alla sua morte; lo ammirano, fra gli altri, Bach e Beethoven, Mendelssohn e Debussy; è il primo compositore del Cinquecento di cui sia stata pubblicata l’opera omnia, raffinato catalogo - oltre cento messe e poi mottetti, offertori, inni, magnificat… - che gli guadagna a pieno diritto un posto fra i padri della musica sacra.

LiberaVox Ensemble Costituitosi a Roma nel 1990 per iniziativa di Luigi Taglioni, come insieme prevalentemente vocale per la musica polifonica, è formato da musicisti professionisti, con un repertorio che va dal Medioevo al primo Barocco, e informato allo studio delle fonti. Ha partecipato a rassegne di musica antica e collaborato con diverse università e accademie. Si è esibito alla Cappella Paolina del Quirinale con un concerto in diretta su RadioTre, e all’Auditorium Parco della Musica in occasione di una delle Lezioni Magistrali organizzate dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha inciso per Rai, Stradivarius, Vigiesse e Tactus.

1 euro il biglietto per Vespri a San Vitale (la durata è di circa 40 minuti), ingresso libero alla liturgia