Melodie romantiche con Victor Correa-Cruz e Chiara Cipelli

Il MAR ospita sabato 8 giugno alle 16, nella sala Martini, il concerto “The Romantic Violin”, che vede in scena il violinista Victor Correa-Cruz e la pianista Chiara Cipelli. In programma il repertorio romantico per violino e pianoforte, con musiche di Paganini, Brahms, Wienawzky, Tchaikovsky e Ravel.

Il concerto segue la masterclass violinistica che il M° Correa-Cruz ha tenuto nei giorni scorsi a Ravenna e fa parte della rassegna di incontri, concerti, conferenze e lezioni Soundscape, organizzata dall' Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” presso il museo ravennate.

Victor Correa-Cruz ha alle spalle una intensa e diversificata carriera concertistica, prevalentemente in Spagna e negli Stati Uniti dove attualmente insegna alla Southeastern Lousiana University.

La pianista Chiara Cipelli, docente all’Istituto Verdi, è vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali e ha condotto la propria carriera concertistica in Italia ed all'estero (Germania, Francia, Inghilterra e Taiwan).