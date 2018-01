Concerto barocco: da Vivaldi a Bach

La Cappella Musicale, in collaborazione con Capit Ravenna, inaugura la settima edizione della rassegna “Musica&Spirito” domenica 21 gennaio alle ore 18.30 nella Basilica di San Francesco di Ravenna.

Il primo concerto della nuova stagione intende sviluppare i temi d'interesse non solo musicale, ma soprattutto culturale, che hanno visto crescere negli anni il gradimento dell'iniziativa da parte del pubblico.

Il Direttore della Cappella Musicale, Giuliano Amadei dichiara: "Per il concerto del 21 gennaio, abbiamo in programma un repertorio che mescola brani celebri del barocco a esecuzioni di compositori forse meno noti, ma di assoluto valore. Accanto a opere di Vivaldi, Albinoni, Haendel, Bach e Scarlatti, il pubblico potrà ascoltare brani di Michelangelo Grancini e di Francesco Durante. Crediamo che sia molto importante questo lavoro di ricerca filologico-musicale, perché permette di far conoscere all’ascoltatore la ricchezza espressiva del periodo barocco".

Oltre a Musica&Spirito, la Cappella Musicale diventa protagonista di un'altra iniziativa: “INCANTO DANTE. LA DIVINA COMMEDIA LETTA D’UN FIATO” staffetta per voci, orchestra, solisti e coro.

Si tratta di un progetto della durata di quattro anni in cui, a cadenza mensile, vengono condivise le parole delle tre Cantiche dantesche. Un omaggio al sommo poeta in prossimità del settimo centenario della morte. La coordinazione delle letture è a cura di Chiara Lagani e Consuelo Battiston (E production/Fanny & Alexander-Menoventi) e coinvolge molte voci ben note del panorama teatrale del territorio. Le esecuzioni musicale sono affidate ai Solisti, al Coro e all’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco mentre la Direzione Artistica è affidata alla Cooperativa Mosaici Sonori. Completa il progetto la proiezione nell’abside di immagini di grandi artisti di tutti i tempi, corrispondenti ai canti proposti.

Ingresso Libero

Informazioni

Email: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com

Facebook: CappellaMusicaleSFrancescoRavenna - Mosaicidinote