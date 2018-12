"Natale d'amore", all'Abbazia di Valsenio il Duo Bellavista Soglia

Le festività natalizie sono sempre un'ottima occasione per ritrovarsi con le persone a noi care,magari seduti a una mensa luculliana,ma le feste di fine anno offrono anche, da sempre, la possibilità di ascoltare tanta musica, tra concerti dell'Avvento e di Capodanno. Peccato che non sempre queste manifestazioni musicali siano di livello artistico adeguato, quindi diventa importante saper discernere tra le varie proposte.

Sicuramente tra le mille proposte di questo fine 2018 risplende il concerto che si terrà domenica all'Abbazia di Valsenio, un luogo di rara bellezza. Sul palco sarà possibile ammirare un pianoforte a coda ,vibrafono, xilofono e marimba strumenti poco diffusi, ma molto affascinanti. Alchimisti dei suoni e delle armonie il Duo Bellavista Soglia, i due musicisti emergenti presenteranno il nuovo spettacolo che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

Le navate dell'abbazia secolare saranno pervase da melodie suggestive e ammalianti di compositori contemporanei sospesi tra musica classica e contaminazioni moderne, quali Sakamoto (un omaggio al maestro B.Bertolucci),Ewazen,Sejournè e altri, non mancheranno alcune sorprese con melodie natalizie, arrangiate per l'occasione. Al termine verrà offerto un rinfresco per brindare e scambiarsi gli auguri in “armonia”. Il ricavato dall'offerta libera sarà destinato alle opere dell'Abbazia.

INFO: tel. 3478840670 mail raffaellobellavista@gmail.com 0546 73033 PRO LOCO Casola Valsenio