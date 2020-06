Dente in concerto al Parco Archeologico di Classe

Dopo il concerto al Bronson di marzo annullato causa Coronavirus, Dente torna a Ravenna. Il cantautore emiliano, all'anagrafe Giuseppe Peveri, ha infatti fissato le prime due date del suo tour estivo 'Live acustico 2020'. E dopo la prima tappa a Bologna il 26 giugno, il 10 luglio si esibirà al Parco Archeologico di Classe nell'ambito della rassegna 'Classe al chiaro di luna 2020'. Le prevendite saranno aperte a breve.

"Dopo varie peripezie abbiamo deciso di fare concerti questa estate. Credo sia indispensabile dove possibile ricominciare a vivere. Saranno spettacoli acustici in solo o in duo: pianoforte, chitarra e voce. Semplice intimo essenziale. Con questo clima restrittivo non possiamo portare in giro lo spettacolo che avevamo preparato per accompagnare l’uscita del disco, quindi lo spettacolo con la band, il fumo e i raggi laser è rimandato a data da destinarsi - ironizza il cantante - Seguiranno presto altre date. Navighiamo a vista, ma l’importante è navigare. Sarà diverso, forse strano, sono curiosissimo di vedere come vivremo questi concerti, io e voi. Ci vediamo presto, non vedo l’ora!".

Nato nel 1976 a Fidenza, Dente ha esordito nel 2006 con “Anice in bocca”, preludio al successo discografico di “Non c’è due senza te” e “L’amore non è bello”, consolidato dagli ultimi due album in studio, “Io Tra di Noi” del 2011 e “Almanacco del giorno prima” del 2014. Nel 2016 è uscito l'album "Canzoni per metà".