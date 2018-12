Concerto di Natale con la Grande Orchestra “Città di Cervia”

Mercoledì 26 dicembre alle ore 21, nel Teatro Comunale Walter Chiari si terrà il tradizionale concerto di Natale della Grande Orchestra “Città di Cervia” diretta dal Maestro Fulvio Penso.

Saranno eseguite musiche di G. Rossini, G. Bizet, G. Faurè, A. Piazzolla, R. Plane, ed A. Kàtelbey. Ospiti d’onore saranno i ballerini Vittoria Zoffoli (cervese) e Luca Calvarese (di Roma) campioni metropolitani nazionali di tango argentino. Vittoria Zoffoli e Luca Calvarese sono stati premiati campioni regionali del Lazio ai campionati metropolitani di tango argentino in entrambe le discipline (tango de pista e tango vals) che si sono tenuti a Roma, ad aprile del 2018. Inoltre a maggio 2018, sono stati premiati a Palermo, campioni nazionali nel "campionato metropolitano italiano", sempre in entrambe le categorie (tango de pista e tango vals), concorrendo con ballerini proveniente da tutte le regioni italiane.

La Grande Orchestra “Città di Cervia” è giunta al suo 15esimo anno di attività ed ha al suo attivo parecchi concerti in diverse città in Italia ed all’estero; è composta da oltre 40 giovani musicisti, quasi tutti diplomati, professionisti e non, accomunati dalla passione per la musica.

L’ingresso è ad offerta libera