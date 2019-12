Concerto gospel con il coro Voices of Joy

Giovedì 19 dicembre Faventia Sales festeggia l’atmosfera natalizia offrendo alla cittadinanza il concerto del coro gospel Voices of Joy. Dalle 19.30 il coro faentino si esibirà nella magica cornice del Complesso ex Salesiani di Faenza (via San Giovanni Bosco 1).

Il coro “Voices of Joy” (Voci di Gioia) nasce a Faenza nel gennaio del 2000 per iniziativa di alcune ragazze che volevano condividere e realizzare con altri giovani della diocesi il loro desiderio di cantare. In questi anni il coro si è esibito nelle pievi, nelle chiese e nelle piazze di tutta la regione. Il coro conta all’incirca 50 membri, suddivisi in cinque sezioni (soprani, contralti, tenori, bassi e musicisti) ed è sempre stato diretto da Daniela Peroni, che è anche presidente dell’Associazione.

Per Faventia Sales si tratta di un momento di festa importante per celebrare anche la conclusione di un anno positivo sotto molti punti di vista, dall’inaugurazione della Scuola di Musica “G. Sarti” all’inaugurazione della Palestra Overcome (21 dicembre) e del campo da calcio (22 dicembre).