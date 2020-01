Leonardo Angelucci porta in concerto il suo primo album

Giovedì 23 gennaio all'Osteria della Sghisa di Faenza arriva in concerto Leonardo Angelucci, il secondo classificato dello Sghisa Music Contest. Inizio concerto ore 21:30.

Leonardo Angelucci nasce a Roma nel 1991. Inizia a studiare musica a sette anni e viene quasi subito sedotto dalle sei corde di una chitarra acustica. Crescendo coltiva, con i suoi coetanei, i suoi primi progetti. Inizia a lavorare sul suo progetto solista alla fine del 2016. Dopo tre videoclip vince il premio Indie al ponte e il contest su Lucio Battisti, guadagnando la partecipazione a due serate del Mei di Faenza. Durante il 2017 suona in apertura a moltissimi artisti famosi. Entra in studio alla fine del 2017 per registrare il suo primo album. Il 19 ottobre è uscito "Questo frastuono immenso", l'album di debutto. Da ottobre è in tour promozionale in tutta Italia.