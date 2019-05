Concerto di fine anno per la Scuola di musica Malerbi

Sabato 18 maggio alle 20.30 al teatro Rossini di Lugo si tiene il concerto di fine anno della Scuola di Musica Malerbi. Si tratta di un concerto aperto a tutta la cittadinanza in cui la scuola presenta al pubblico i suoi giovani talenti impegnati nelle diverse discipline, dalla musica classica a quella moderna, dai solisti all’orchestra fino alla musica d’insieme.

Per l’occasione saranno consegnati agli allievi selezionati dal collegio docenti i premi relativi alla prima borsa di studio “Luigi Penazzi”, istituita per volontà della figlia Tamara in memoria del padre, musicista dalla carriera internazionale per diversi anni direttore della scuola lughese. Per l’edizione 2019 il collegio docenti ha selezionato, nella categoria musica classica, tre allievi del maestro Mauro Minguzzi che nel corso dell’anno scolastico hanno ottenuto prestigiosi in concorsi nazionali e internazionali. In particolare, saranno premiati Alessandro Koebler (classe 2006), Domenico Bevilacqua (2002) e Riccardo Martinelli (2003).

In riferimento ai criteri del regolamento che intendono premiare anche gli allievi che si sono distinti durante l’anno scolastico per il loro impegno e dedizione alle attività della scuola, il collegio docenti ha deciso di riconoscere una borsa di studio anche alla pianista Junko Jamaguky (1977) della classe del professor Denis Zardi.

Infine, nell’ambito della musica moderna sarà riconosciuta una borsa di studio ai ragazzi della Malerbi Rock Band per il livello qualitativo raggiunto in questi anni di prove e concerti. I ragazzi, preparati dal professor Stefano Ricci, hanno sempre partecipato a tutte le iniziative proposte dalla scuola con grande entusiasmo e impegno. Per la Malerbi Rock Band è stato deciso di finanziare una sessione di registrazione di tre giorni in studio finalizzata alla realizzazione di un album demo della band. I ragazzi che compongono la band sono: Alberta Bassi (voce), Fabio Mariani (voce), Katia Dalfiume (voce), Lucia Bartolotti (tastiera/voce), Gabriele Bartolotti (tastiera), Francesco Bove (chitarra), Giuseppe Baldù (basso), Fabio Filippi (batteria) e Andrea Cerbara (batteria).