Doppio concerto di Natale con la scuola di musica "Giuseppe e Luigi Malerbi"

La scuola di musica “Giuseppe e Luigi Malerbi” organizza un doppio concerto di Natale che si terrà domenica al centro sociale “Il Tondo” di Lugo, in via Lumagni 30. Alle 17 si esibiranno gli allievi dei corsi di musica classica con la Piccola Orchestra Malerbi, i gruppi di musica da camera, i cantanti lirici e i solisti di pianoforte, chitarra, flauto, tromba, violino e violoncello. Durante il pomeriggio sarà possibile ascoltare i ragazzi interpretare oltre ad alcuni brani natalizi anche il celebre Danubio Blu di J. Strauss, la sonata Al chiaro di Luna di Beethoven, il tema di The Mission di Ennio Morricone, oltre a brani classici di autori quali Vivaldi, Mozart, Haydn e Chopin. Alle 20.30 si cambia repertorio con la classe di canto moderno che proporrà musiche di Coldplay, Ed Sheeran oltre alle celebri Amazing Greace e Hallelujah di Leonard Cohen. L’invito ai concerti, entrambi gratuiti, è rivolto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lugo.