Niccolò Fabi torna in tour e parte da Ravenna

"Si potrebbe considerare una specie di appuntamento al buio". Con queste parole Niccolò Fabi, lunedì mattina, ha annunciato sui suoi profili social il ritorno sulle scene. Il cantante romano, infatti, nel 2017 dopo un ultimo concerto aveva spiegato che si sarebbe preso una lunga pausa per dedicarsi agli affetti e agli amici. Evidentemente, però, deve aver cambiato idea, dal momento che tra dicembre 2019 e gennaio 2020 sarà in tour in diversi teatri italiani: e Fabi partirà proprio da Ravenna, dove la 'data zero' si terrà il 1 dicembre al Teatro Alighieri.