Concerto di Pasqua: la Young Musicians European Orchestra sulle note di Mozart

Nell'ambito della stagione Musicale "Capire la Musica", la cooperativa Emilia Romagna Concerti ripropone il tradizionale Concerto di Pasqua, che ha luogo mercoledì 8 aprile alle 21 al Teatro Alighieri di Ravenna, con la Young Musicians European Orchestra e il Coro NovoCanto di Innsbruck diretti da Paolo Olmi.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Comune di Ravenna, il Comune di Forlì e il Teatro Municipale di Piacenza, ed è reso possibile anche attraverso i fondi del bando ministeriale Boarding Pass, vinto recentemente da Emilia Romagna Concerti insieme a Emilia Romagna Festival e Romagna Musica.

Con questa collaborazione verrà attuata un’ulteriore azione per sensibilizzare il pubblico giovanile e consolidare rapporti musicali internazionali tra le nostre città, l'Austria e le numerose nazioni dalle quali provengono i musicisti dell’Orchestra.

Mentre a Forlì e Piacenza (rispettivamente il 7 e il 9 aprile) il programma prevede l’esecuzione del Requiem di Mozart, il pubblico ravennate potrà ascoltare, sempre di Mozart, la Messa della Incoronazione in do maggiore K 317 scritta a Salisburgo nel 1779, con la partecipazione dei solisti Sara Rossini, Daniela Pini, Manuel Amati e Francesco di Matteo.

La prima parte del Concerto ravennate avrà invece un carattere meno "sacro" con il Concerto in la Maggiore per violino e orchestra K219 e le miramboliche Variazioni di Paganini sulla preghiera del Mosè di Rossini; questi due famosissimi brani vedranno come protagonista il giovanissimo violinista Gennaro Cardaropoli, allievo del grande Salvatore Accardo e "cresciuto" tra i leggii della Young Musicians European Orchestra.

La Young Musicians European Orchestra conferma i progetti con la Cina per la programmata tournee nel novembre 2020 a Hong Kong, Shenzhen, Pechino e Shanghai in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, mentre ovviamente saranno rimandate ma recuperate al piu' presto le collaborazioni programmate con musicisti cinesi nelle prossime settimane.

Già annunciata invece la partecipazione del grande Coro dell'Opera di Pechino nel Concerto di Pasqua 2021 che vedrà l’esecuzione della Messa di Requiem di Giuseppe Verdi in occasione del centenario Dantesco 2021.

I biglietti per il Concerto di Pasqua, per i quali si preannuncia una vera e propria "caccia al posto", avranno un costo che varia da 5 a 35 euro, con sconti per studenti e over 65, e sono in vendita sia presso la biglietteria del Teatro Alighieri sia online su http://www.teatroalighieri.org