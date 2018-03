La Basilica di Sant'Apollinare Nuovo ospiterà il Concerto di Pasqua con Paolo Olmi

A conclusione della stagione concertistica “Capire la Musica 2017 - 2018” Emilia-Romagna Concerti celebra il centocinquantesimo anniversario della morte di Gioachino Rossini proponendo al pubblico la “Petite Messe Solennelle”, considerata tra i migliori capolavori della musica del XIX secolo. Fu scritta nel 1863, cinque anni prima della morte del compositore, ed ultimo “peccato di vecchiaia”, come egli stesso amava definirla. L'ultima volta che questo brano venne eseguito a Ravenna fu nel 2007 nel Duomo e nella stesura originale, con il Coro di Londra; ancora prima fu eseguito nel 1998 a Sant'Apollinare in Classe dai Giovani di Santa Cecilia, diretti dal maestro Paolo Olmi.

A proposito della “Petite Messe Solennelle”, il maestro sottolinea come il testo sia interpretato da Rossini con molta libertà. Infatti l'Ordinario della Messa (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei) viene integrato dal testo “Oh Salutaris Ostia” attribuito a San Tommaso D'Aquino e l'invocazione alla pace, presente nell'Agnus Dei, viene interpretata da Rossini come una pagina di estrema espressività e potenza paragonabile alle grandi scene religiose dei melodrammi verdiani o wagneriani. Questa attenzione di Emilia Romagna Concerti per il compositore pesarese proseguirà fino alla fine di quest'anno, quando si completerà la serie di Sonate a Quattro, iniziate il 12 febbraio scorso.

L'edizione 2018 del Concerto di Pasqua avrà luogo mercoledì alle ore 21 nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Sul podio ci sarà il maestro Paolo Olmi, con il Coro del Teatro della Fortuna “M. Agostini” (Maestro del coro Mirca Rosciani) di Fano e la Young Musicians European Orchestra. Il cast vocale sarà costituito dal soprano Lucrezia Drei, il mezzosoprano Aude Extremo, il tenore Marco Ciaponi e il basso George Andguladze. Questo già imponente organico, inusuale per le tradizionali composizioni di Rossini, verrà arricchito dalla presenza di giovani musicisti iraniani, con i quali già l'anno scorso si era creata una proficua collaborazione.

“Musicisti di grande esperienza e giovani talenti, un connubio che ha spesso caratterizzato l'attività della Cooperativa Emilia-Romagna Concerti e che in questo importante e tradizionale appuntamento, assieme ai tre eventi cameristici pomeridiani, viene riproposto - afferma l'assessore alla Cultura Elsa Signorino -. Una modalità che è segno di attenzione alla trasmissione del sapere e che rappresenta un valore aggiunto per l'offerta culturale e turistica della nostra città”.

“Grazie a questo progetto con ERConcerti – sottolinea Emanuela Fiori, direttrice del Polo museale ravennate - è stato possibile unire la bellezza dei luoghi del museo alla musica, eseguita da valenti giovani artisti. Le arti sorelle, ancora una volta saranno protagoniste fianco a fianco, per dare modo al pubblico di vivere un'esperienza culturale di qualità”.

Questa manifestazione si è fortemente radicata in città, riscuotendo l'apprezzamento sia dei cittadini che dei turisti; ogni anno registra il tutto esaurito, con oltre la metà degli spettatori in visita a Ravenna durante le festività pasquali. Si offre infatti l'opportunità di fruire di un suggestivo evento nel contesto di un luogo straordinario come la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Inoltre quest'anno, con l'aiuto degli insegnanti, è stata fatta una sensibilizzazione all'interno delle scuole di vario ordine e grado e avvalendosi del contributo della Cassa di Risparmio di Ravenna, parteciperanno più di 100 studenti al concerto.

Oltre al grande Concerto di Pasqua del 28 marzo, per il secondo anno ERConcerti ha programmato anche tre interessanti Concerti da Camera che avranno luogo il 29 e il 31 marzo alle 17.30 nel Refettorio del Museo Nazionale e il 30 marzo, sempre alle 17.30 nel Ridotto del Teatro Alighieri, in occasione della Settimana Santa. In questi tre pomeriggi musicali si esibiranno giovani musicisti legati alla Young Musicians European Orchestra: il mezzosoprano Maria Josè Alcazar (che suona anche come violista nell'orchestra); il violinista Luca Blasio, rinomato coordinatore delle attività musicali didattiche nel sultanato dell'Oman; Agnese Contadini e Chiara Cattani rispettivamente arpista e clavicembalista dell'Orchestra.

Il Concerto di Pasqua è stato organizzato dalla Cooperativa Emilia-Romagna Concerti con il Comune di Ravenna - assessorato alla Cultura, la Regione Emilia-Romagna, il ministero per i Beni e le attività culturali (Mibact), l'Istituto Iraniano di Cultura in Italia e la Roudaki Foundation. Partner del progetto sono Eni, Sapir Ravenna, Bunge, Romagna Acque e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. I Concerti di Musica da Camera sono stati organizzati dalla Cooperativa Emilia-Romagna Concerti, dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura, la Regione Emilia-Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali (Mibact) e il Polo Museale di Ravenna. Partner del progetto sono Eni, Sapir Ravenna e Museo Nazionale di Ravenna.

A causa dello spostamento del Concerto di Pasqua da Sant’Apollinare in Classe a Sant’Apollinare Nuovo verrà effettuata una ricollocazione dei posti numerati riguardanti gli abbonati e coloro che avevano acquistato il biglietto per Sant’Apollinare in Classe. Tutte queste persone verranno contattate telefonicamente oppure sono pregate di recarsi al concerto 30 minuti prima dell'inizio con i vecchi biglietti per ottenere i nuovi posti. I biglietti per il concerto di Pasqua si possono acquistare alla biglietteria del Teatro Alighieri, via Mariani 2, tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 18 (tel. 0544 249244), oppure sul sito www.teatroalighieri.org. Eventuali biglietti residui saranno messi in vendita la sera del concerto, a partire dalle ore 20, nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Mentre i biglietti per i Concerti di Musica da Camera si possono acquistare il 30 marzo mezz'ora prima del concerto alla biglietteria del Teatro Alighieri; il 29 e il 31 marzo alla biglietteria del Museo Nazionale. Posto unico, intero 6 euro, ridotto 3 euro.