Sospetto e gelosia: il tradimento tra Sei e Settecento chiude "Suono antico"

Venerdì alle 21 ultimo appuntamento all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano, in vicolo Belletti 2, con la rassegna musicale “Suono antico”. In programma il concerto “Sospetto, tradimento e gelosia, ovvero la parabola delle corna nella musica tra Sei e Settecento”. Il concerto tratta il tema del tradimento, tra gli argomenti principali del duello amoroso tra Sei e Settecento, con brani come il Lamento di Arianna di Monteverdi e la Lena di Giulio Cesare Rubino. Per l’occasione si esibirà l’Ensemble Festa Rustica con soprano, flauto dolce, violoncello, tiorba e clavicembalo. L’ingresso costa 8 euro. Per ulteriori informazioni, contattare i numeri 0545 955653 e 0545 955668.