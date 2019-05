Sfida in 10 righe: torna il concorso di scrittura per racconti brevi

Giunge alla ventesima edizione il concorso di scrittura Il racconto in 10 righe, promosso dalla Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo e ispirato quest’anno al tema del viaggio.

Il titolo scelto per l’edizione 2019 è infatti Il giro del mondo in 10 righe e permetterà di raccontare di un viaggio o del viaggiare nel senso più ampio del termine: dal viaggio geografico a quello immaginario, da un percorso personale a un incontro, lasciando così massima libertà alla fantasia degli emiliano-romagnoli, ai quali è riservato il concorso.

Le dieci righe che costituiscono la caratteristica del concorso devono essere scritte in carattere Times New Roman corpo 12, per un totale massimo di 910 battute spazi inclusi. Possono partecipare i residenti nella regione Emilia-Romagna senza limiti di età, per due categorie di concorso: Under 14 e Adulti. I ragazzi potranno partecipare singolarmente o come classe scolastica o gruppo.

Come da regolamento, i racconti devono essere presentati entro e non oltre le ore 24 del 29 giugno. Gli elaborati (soltanto uno per autore) dovranno essere inediti, originali e in lingua italiana, mai presentati ad altri concorsi.

Saranno premiati con libri i primi tre classificati della sezione Adulti e il primo classificato della sezione Under 14, sulla base della classifica individuata da una giuria di esperti.

La premiazione avverrà lunedì 8 luglio alle 21.30 durante l’ultima serata della rassegna estiva Bibliocaffè, presso il chiostro del centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo.

L’edizione dello scorso anno è stata vinta da Jacopo Gardelli di Ravenna per la categoria Adulti e da Cesare Lanconelli di Bagnacavallo e Iacopo Bacchini di Lugo a pari merito per la categoria Under 14.

Il regolamento e il modulo di partecipazione sono disponibili presso la biblioteca Taroni, in via Vittorio Veneto 1 a Bagnacavallo, e sono scaricabili dal sito del Comune, www.comune.bagnacavallo.ra.it