Conoscere e gestire le proprie emozioni: un corso rivolto agli uomini

Giovedì 8 febbraio alle 20.45 nella Casa del Volontariato, in via Sansovino 57, si tiene il primo incontro su “I sentimenti degli uomini” organizzato dall’Associazione Psicologia Urbana e Creativa con il contributo dei piani di zona regionali del Comune e condotto dagli psicologi psicoterapeuti Fulvio Zanella, Giancarla Tisselli, Grazia Giannini, Marco Grazioli e Daniele Righini.

Gli incontri (giovedì 8-15-22 febbraio e 1-8-15 marzo 2018) sono rivolti agli uomini che desiderano conoscere e gestire le proprie emozioni, esprimere i sentimenti e sviluppare la capacità di empatizzare con lo stato d’animo altrui.

Indagare le proprie emozioni e saper spiegare con le parole il proprio sentito attraverso tecniche non conflittuali come la comunicazione empatica e l’assertività permette di esprimere i propri bisogni in modi più efficaci e rispettosi.

Il corso propone una riflessione condivisa sulle alternative ai conflitti e all’aggressività che spesso si manifesta nelle situazioni domestiche così come in altre realtà sociali (lavoro, scuola, sport, ecc.).

Questi sono alcuni dei temi che verranno affrontati in gruppo con esercizi, giochi e simulazioni al fine di prendere consapevolezza degli stereotipi culturali che condizionano la vita di ognuno di noi e ostacolano la comprensione nelle relazioni tra uomini e donne.

Per iscrizioni e informazioni: fulviozanella@libero.it