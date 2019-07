Cocomerata e musica alla sede degli Alpini

Una serata a base di cocomerata e musica nella sede del Gruppo Alpini di Conselice, in via Roma 34. Venerdì 19 luglio dalle 20.30 è infatti in programma l’iniziativa “Lacrime sotto le stelle”.

Per tutta la serata sarà possibile mangiare cocomero, in compagnia della musica del piano bar.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.comune.conselice.ra.it.