Speroni e cappello per il Country festival: musica live, balli e street food

Da martedì 11 a giovedì 13 giugno arriva il Conselice Country Festival. Per tre giorni la città indossa speroni e cappelli Stetson per trasformare, dalle 19, piazza Foresti e le vie che la circondano in un ranch con band e artisti di vario genere, oltre a maestri ballerini che insegneranno coreografie coinvolgenti. Il tutto condito da bancarelle di street food con prodotti tradizionali e tipici della cucina country.

Si parte al tramonto di martedì 11 giugno in piazza Foresti con la musica dei The Outlaw 5 e gli Wild Angels Country Western Dance Romagna, mentre attorno tra gonfiabili per bambini, bancarelle degli hobbisti e la zona baby ranch con laboratori per bambini, spunta un accampamento indiano, accompagnato dalla musica di Hernandez e Sampedro, tra via Cavallotti e via Selice.

Sullo stesso canovaccio, si replica mercoledì 12 giugno con i Black Mirror e The Country Owls in una piazza invasa da damigelle e cowboys, tra carri, esposizione di animali, grandi balle di paglia e scenografie divertenti con spazi adeguati per il trucco offerto dai parrucchieri ed estetiste di Vivi Conselice, mentre si balla con Cristina nell'angolo tra via Cavallotti e via Selice.

Si chiude la sera di giovedì 13 giugno, in una sarabanda che coinvolge tutta piazza Foresti e le vie circostanti con bancarelle tematiche, esposizione di prodotti country, la musica del trio acustico Sweet River e la compagnia di ballo Wild Angels Country Western Dance Romagna. Non mancheranno lo street food e la sfilata di moda condita dalla musica di Mich-1, organizzata dai commercianti tra la via Selice e via Cavallotti.