A Conselice la mostra "64 giorni d’arte"

Si chiude il 13 gennaio la mostra “64 giorni d’arte”, allestita a Conselice in via Garibaldi 75. L’esposizione ospita a turno le opere di diversi artisti provenienti da tutta Italia. Attualmente sono esposte le opere di Massimiliano Milano, Renato Mancini, Bruno Dioguardi e Rodolfo Savoia, che saranno visitabili fino al 31 dicembre e lasceranno il posto, nelle prime due settimane del 2019, a quelle di altri artisti. La mostra “64 giorni d’arte” prende il nome dalla durata dell’esposizione, inaugurata l’11 novembre scorso. In questo periodo si sono alternati diversi artisti, che hanno esposto le loro opere a turno due settimane ciascuno. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 ed è organizzata dallo studio “Via Don Minzoni diciotto.Arte” di Valeria Cerutti e Alfonso Bene, con il patrocinio del Comune di Conselice.