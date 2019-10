Consuelo Puxeddu e un libro per grandi e piccini: "Lina, storia di una goccia di latte"

Anche a Faenza viene presentato dall'autrice ed ostetrica Consuelo Puxeddu il libro per grandi e piccini dal titolo "Lina, storia di una goccia di latte". L'evento si tiene domenica 20 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il centro per le Famiglie del Comune di Faenza in via San Giovanni Bosco 1 Faenza (Faventia Sales).

Il occasione della Sam2019 Settima Mondiale dell'Allattamento, Consuelo Puxeddu ha scelto Faenza per leggere brani tratti dal suo libro, che ripercorre il viaggio di Lina goccia di latte tra diversi ambienti ed amici mammiferi, per sottolineare come il latte della propria mamma sia perfetto per ogni cucciolo, compreso quello umano.

L'autrice ha illustrato personalmente il libro. Sarà un'ccasione giocosa per parlare a grandi e piccini dell'importanza dell'allattamento materno. L'evento gratuito ed aperto a grandi e piccini è stato organizzato dalla Ausl Romagna, dall'Unione della Romagna Faentina Centro per le Famiglie e dal Gruppo allattando a Faenza - Gaaf (associazione di volontariato).