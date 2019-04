In gara i Giovani Talenti di Romagna

Parte il contest Giovani Talenti della Terra di Romagna destinato ad artisti, band e trapper under 30 dell'Emilia Romagna. Le iscrizioni sono già aperte e continuano fino al 30 maggio.

In palio la possibilità di esibirsi al MEI di Faenza, a Vocine Nuove di Castrocaro e al Folkint di Gatteo, oltre a vincere una produzione musicale e un tour nazionale.

Sono ammessi al contest “Giovani Talenti della Terra di Romagna” tutti gli artisti (in qualsiasi formazione) di età compresa tra i 18 e i 30 anni (compiuti o da compiersi nel 2019) con residenza o domicilio nel territorio

dell’Emilia Romagna che presentino delle proposte musicali originali, in prevalenza in lingua italiana e di propria composizione con non più 3 dischi pubblicati.

In caso di formazioni di 2 elementi almeno uno deve soddisfare entrambi i requisiti; se vi sono 3 o più membri, almeno il 50% +1 degli stessi deve soddisfare i requisiti anagrafici e di residenza.

Come candidarsi

Le candidature potranno essere sottoposte dal 1 aprile 2019 al 30 maggio 2019 (entro le ore 23.59) inviando una mail a segreteria@materialimusicali.it con oggetto “Candidatura contest Giovani Talenti della Terra di Romagna” con le informazioni richieste. Le candidature ricevute oltre il termine indicato e senza l’adeguata documentazione richiesta non verranno prese in considerazione.

Nella mail vanno specificate: