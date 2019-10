Continua il tour audioguidato del progetto "You Are Here"

È ancora possibile fare il tour audioguidato di Bagnacavallo grazie ai racconti raccolti dal Collettivo Yah! in occasione del progetto You Are Here, realizzato per la Festa di San Michele 2019 con il Comune.

Nel mese di settembre i giovani membri del collettivo hanno intervistato decine di bagnacavallesi, raccogliendo le loro storie e i loro ricordi sulla città. Queste memorie sono diventate una performance teatrale andata in scena durante la Festa di San Michele e sono state inoltre utilizzate per creare nove percorsi in centro storico, da ascoltare tramite cellulare mentre ci si muove fra strade e palazzi.

I nove totem riportano alcune indicazioni e un QR code, che se inquadrato fa partire la relativa traccia audio. I totem si trovano presso Porta Pieve, Teatro Goldoni, via Farini incrocio con via Garibaldi, Piazza della Libertà, via Matteotti angolo con via Ercolani, Collegiata di San Michele, piazzetta Carducci, Piazza Nuova e Porta Superiore.

Per informazioni: collettivoyah@gmail.com