Continuano le aperture e le visite al chiaro di luna di Mosaico di Notte

Vista la grande partecipazione di pubblico e le numerosissime richieste giunte per le visite serali di Mosaico di Notte (che quest'anno hanno registrato un aumento di quasi il 17% rispetto al 2017), la rassegna viene prorogata per permettere di godere ancora della suggestione dei mosaici tutti i venerdì di settembre. Chi si fosse perso la magia delle aperture al chiaro di luna ha ancora a disposizione quattro appuntamenti, per partecipare alle visite guidate, accompagnati da guide professioniste, alla scoperta dell’affascinante storia dei monumenti ravennati.

L'itinerario comprende la Cripta Rasponi e i Giardini Pensili, la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e la Domus dei Tappeti di Pietra.

Gli assessori alla Cultura e al Turismo dichiarano: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati della rassegna: l'apprezzamento dei turisti, ma anche degli stessi ravennati, si conferma estremamente significativo ed estate dopo estate il numero di persone che visitano i nostri monumenti di sera aumenta in maniera importante. La sinergia con i gestori dei monumenti è un caposaldo delle nostre politiche culturali e turistiche e cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta l'Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, il Polo Museale Emilia-Romagna sede di Ravenna e la Fondazione RavennAntica per la costante e proficua collaborazione".

Venerdì 7 la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia saranno aperti anche per i visitatori individuali, mentre nelle serate del 14, 21 e 28 tutti i monumenti coinvolti nel tour saranno visitabili solo dai partecipanti all’iniziativa Mosaico di Notte.

Punto d’incontro: ore 20.45 presso IAT, Piazza San Francesco,7

Tariffa € 15 a persona comprensiva di ingressi, visite guidate e radioguide

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 0544 35404 / 0544 482838