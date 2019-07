"Contro il terrorismo", una riflessione dagli anni '70 a oggi

Si tiene giovedì 4 luglio, dalle ore 16.30, presso la sala Conferenze del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna-Campus di Ravenna, Via Degli Ariani 1 (terzo piano), la presentazione pubblica del fascicolo 2/2019 della rivista di storia contemporanea della Fondazione Casa di Oriani "Memoria e Ricerca", dal titolo Contro il terrorismo. La Trasmissione dei saperi negli anni ’70, curato da Andrea Baravelli e Laura di Fabio.

La presentazione diventa un 'occasione per riflettere su un tema ancora di estrema attualità. Negli anni ’70 i cittadini di numerosi paesi occidentali si trovarono a fronteggiare la nuova paura del terrorismo. Che fosse di matrice internazionale o generato da specifiche questioni nazionali, il fenomeno del terrorismo avrebbe costretto i governi dei paesi coinvolti ad approntare una serie di adeguate contromisure, nel campo degli apparati statali di prevenzione/repressione come in quello della legislazione penale. In nome dell’efficienza e della difesa della società da una pericolosa minaccia si aprì quindi una parentesi che in realtà non si sarebbe più chiusa. Di emergenza in emergenza, il sistema messo a punto tra anni ’70 e anni ’80 sarebbe infatti transitato, quasi integralmente, fino ai giorni nostri.

L’incontro è aperto dai saluti di Alessandro Luparini (direttore Fondazione Oriani), Luigi Canetti (direttore Dipartimento Beni Culturali), Roberto Sereni Lucarelli (presidente Tribunale di Ravenna), Alessandro Mancini (procuratore della Repubblica), Sergio Gonelli (presidente Ordine degli Avvocati Ravenna), Carlo Benini (presidente Camera Penale della Romagna), e vedrà gli interventi di Andrea Baravelli (Università di Ferrara), Alberto Pagani (Camera dei Deputati-Commissione Difesa) e Stefano Dambruoso (magistrato).

La partecipazione è gratuita.