Mercoledì 10 febbraio, ore 20:00, lo Slow Food di Godo e Bassa Romagna, nella sede di Villanova di Bagnacavallo (via della Chiesa, 17) ospita l'incontro "Contro le mafie, attraverso un consumo consapevole". In compagnia di Debora Galassi, referente provinciale Libera Ravenna, e Franco Ronconi, referente provinciale Libera Forlì-Cesena, si parla della Lotta alle Mafie, attraverso un percorso di Consumo Consapevole. Alla fine dell’incontro oltre a saperne di più su cosa è Libera e sulle sue attività, si guadagnerà qualche consiglio per acquistare e consumare in maniera più consapevole.



Durante la serata si può assaggiare qualche prodotto di Libera sapientemente preparato dallo chef Federico Scudellari.

La serata è aperta a tutti con offerta libera: per ragioni organizzative vi chiediamo di confermarci la vostra partecipazione telefonando al 347 4524084 oppure scrivendo a slowfoodbassaromagna@gmail.com