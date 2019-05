"Controcorrente: scelte consapevoli per marinai in cucina, che non vogliono plastica nel piatto"

Una serata formativa sul tema "IL MARE: BENE COMUNE" in compagnia di Micaela Mazzoli e Matteo Monti.



Perché è importante parlare di pesce e di plastica in mare in un’ottica di Food for Change?

Perché tutto finisce in mare e torna nel piatto? Sta aumentando il consumo di pesce?

Il mare è una risorsa inesauribile?

Overfishing, acquacoltura, inquinanti e cambiamenti climatici stanno avendo serie ripercussioni sulla pesca?



Le acque del mare sono in uno stato deplorevole dal punto di vista dell’inquinamento.

I pesci, come tutti i viventi, tendono ad adattarsi alle condizioni in cui vivono.

Alcuni inquinanti sono espulsi dagli organismi, altri, in qualche modo metabolizzati.

Se, com’è auspicabile, quando acquistiamo il pesce abbiamo a cuore anche l’ambiente, ricordiamo che stiamo prelevando il nostro cibo da un ecosistema, che ha i suoi ritmi e le sue logiche.



L’incontro prevede la visione di un documentario dedicato al salmone e successivo dialogo e condivisione di riflessioni con i partecipanti.



Martedì 11 giugno ore 21:00

Sala Everardo Pezzi - via della Chiesa, 17 – Villanova di Bagnacavallo



La sala sarà aperta dalle 20,00 ed i volontari della Condotta saranno a disposizione per informazioni sull'Associazione e sugli eventi

La serata formativa è GRATUITA previa prenotazione

La prenotazione è limitata a 30 partecipanti e va effettuata ENTRO IL 6 GIUGNO

Per prenotazioni: slowfoodbassaromagna@gmail.com