Il particolare rapporto tra l’arte e la letteratura

Sabato 5 Maggio, alle ore 17.30, presso la libreria Libridine in Viale Baracca 91 a Ravenna, si tiene una conversazione sull’arte e la letteratura. A confrontarsi sono il critico e curatore di mostre d’arte Luca Maggio e la mosaicista Sara Vasini, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna e già vincitrice di alcuni riconoscimenti tra i quali il concorso europeo Les languages de Blue.



I protagonisti dell’incontro descrivono con esempi di testi e opere il rapporto fra questi due potenti canali espressivi umani e, nello specifico, discutono del rapporto fra le opere musive di Sara e quelle di alcuni autori importanti per il suo percorso di ricerca creativa.



Questo evento fa parte della rassegna di iniziative a carattere culturale ideata dalla cooperativa sociale San Vitale e intitolata Giornate da Libridine, che ha come fine ultimo quello di valorizzare i talenti del territorio di Ravenna.



Come sempre l'ingresso è gratuito e al termine dell’evento viene offerto un aperitivo dal Bar Teodorico.



Per informazioni: 0544 451016