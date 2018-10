Conversazioni dantesche: Chiara Fariselli e Marco Zecchi riflettono sull’ornamento nel mondo antico

L'edizione 2018 delle Conversazioni Dantesche, progetto realizzato dal Centro Relazioni Culturali del Comune di Ravenna in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, a cura di Sebastiana Nobili e Luigi Canetti, è dedicata ad una riflessione sugli ornamenti, che nella Commedia spesso costituiscono il segno connotativo di una bellezza che trascende il visibile.

Il secondo dei quattro appuntamenti in calendario è per martedì 16 ottobre alle 17.30 alla sala Dantesca della Biblioteca Classense (via Baccarini 3) con una riflessione sull’ornamento nel mondo classico che scaturisce dal confronto fra Chiara Fariselli, docente di archeologia fenicio punica, e Marco Zecchi, docente di egittologia. I due specialisti dell’Alma Mater Università di Bologna incroceranno la rispettiva esperienza in due culture fondative della nostra civiltà, mostrando con dovizia di immagini come gli ornamenti, che giungono a noi soprattutto dai corredi funerari, non avessero mera funzione decorativa, come nel nostro sentire, ma venisse loro attribuita una vasta gamma di significati simbolici.

Prossimo appuntamento: martedì 23 ottobre alle 17.30 alla sala Dantesca della Biblioteca Classense con Sebastiana Nobili e Silvia Acocella.