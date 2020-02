Coronavirus, Le Cirque World's Top Performers promette nuove date per gli spettacoli

A seguito delle direttive emanate dal Governo a causa del contagio da COVID-19, con grande rammarico la produzione di Le Cirque World's Top Performers ha deciso di riposizionare i due tour previsti dal 20 marzo al 18 aprile degli spettacoli di circo contemporaneo "Tilt" e "Alis", quest'ultimo in programma al Pala De Andrè di Ravenna dal 16 al 18 aprile.

Dichiara Gianpiero Garelli, fondatore e guida della compagnia Le Cirque World’s Top Performers: “E' una priorità per noi rispettare le disposizioni e salvaguardare la salute del nostro pubblico e dei nostri fantastici artisti. Un atto dovuto a fronte di una situazione in continua evoluzione e che non consente di proseguire con la serenità necessaria per i nostri artisti, che provengono da 20 paesi diversi e per il pubblico, che da noi viene per rilassarsi e sognare."

C’era già molta attesa per il tour di primavera 2020, in quanto le due produzioni di Le Cirque World’s Top Performers sono reduci dal successo dei tour precedenti: Alis è stato applaudito da oltre 200.000 spettatori.

"L'intenzione di Le Cirque World’s Top Performers è quindi di non privare il pubblico degli spettacoli nelle città dove erano previsti - confermano gli organizzatori -. Per questo motivo, insieme ai responsabili di teatri e arene, si farà tutto il possibile per riprogrammare gli show individuando le nuove date, che verranno comunicate al più presto".