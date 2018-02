Corsi di francese e tedesco del Comitato di Gemellaggio

Il Comitato di Gemellaggio di Russi organizza per il mese di marzo due corsi di lingua per imparare il tedesco e il francese, finalizzati ad acquisire le conoscenze basilari nel colloquio ed alla comprensione della cultura.

I corsi, aperti ai soci dell’Associazione e ai cittadini di Russi, si articoleranno in dieci serate di lezione presso Palazzo Balducci, sede del Comitato, in via E. Babini 1 (primo piano) a Russi.

Il corso di tedesco (corso base/intermedio) si terrà il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 a partire dal 8 marzo, mentre quello di francese (corso base) il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 a partire dal 5 marzo.

I corsi si attiveranno quando avranno raggiunto i 5 partecipanti. La quota di partecipazione è di € 120.

Iscrizioni entro il 25 febbraio telefonando ai numeri: 339 7638485 (Bente) e 349 8544538 (Luigi).

Per info scrivere a info@russitwin.it.