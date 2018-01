Dolci portachiavi e orecchini biscottati: ecco come realizzarli

Sabato 20 gennaio dalle ore 16.00 presso Officina Creativa 42 (in via le Corbusier 8, Ravenna) parte un nuovo e divertente corso per realizzare biscotti e dolcetti in fimo e paste polimeriche.

Viene spiegato step by step come poter ricreare dolcetti e biscottini,utilizzabili come collane, portachiavi o divertenti e colorati magneti, il tutto utilizzando la pasta fimo.

Il corso dura circa due ore e mezza ed è indicato a tutte le età, grandi e piccini.

Costo del corso è di 20 euro per tutti gli oggettini. In negozio vengono forniti tutti i materiali, si deve portare solamente la propria voglia di creatività e divertimento.