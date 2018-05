Fantstici unicorni per addobbare la propria casa

All'officina creativa 42 in via Le Corbusier 8 a Ravenna, sabato 19 maggio dalle ore 16 si tiene un simpatico e divertente corso per imparare a realizzare un bellissimo unicorno da applicare a una targhetta di legno a forma di cuore.

Valentina spiega i trucchi e le tecniche migliori per ottenere un unicorno davvero adorabile e dalla chioma fluente.



Costo del corso 25 euro

Per info e prenotazioni: 0544 1690848, oppure scrivere sulla pagina Facebook dell'officina creativa 42, oppure mandare una mail a

Vale.sakura@gmail.com